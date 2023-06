AXA Italia al Milano Pride 2023 per dire sì all’inclusione

(Di lunedì 26 giugno 2023) Il Gruppo assicurativo AXAalla parata del. Il 24 giugno una delegazione di collaboratori, con le rispettive famiglie e amici, ha preso parte alla tappa milanese della manifestazione più importante della comunità Lgbtq+, a conferma del proprio impegno sui fronti dell’inclusione e della lotta contro ogni forma di discriminazione. Promuovere l’unicità delle persone Alla parata dell’orgoglio aha preso parte anche quest’anno un gruppo di collaboratori di Axa“One AXA è uno dei valori di AXA e racchiude il nostro impegno nel promuovere la diversità e l’inclusione, perché siamo convinti che i diversi modi di pensare, i vari background e le differenti esperienze siano la chiave per un successo duraturo. Significa costruire un posto di lavoro inclusivo, ...

