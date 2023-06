è anche la Jeep più piccola di sempre, fattore determinante per permetterne l'elettrificazione. Non rinuncia alla potenza, considerati i suoi 156 Cv, e la forma compatta le garantisce anche ...La Jeepsi è comportata particolarmente bene ad esempio in Francia,è stata in grado di mettere in pratica una performance %RV indicizzata pari al 120%, mentre la media della categoria ...Inoltre si vocifera " vista la stretta parentela con la nuova Jeep" anche di una versione con motore endotermico, almeno per quei mercati europeile auto elettriche stanno faticando a ...

Avenger, dove e come nasce la prima Jeep elettrica La Gazzetta dello Sport

Compatta, 100% elettrica, urbana, ma sempre pronta per l’offroad: la nuova Jeep Avenger è un’innovazione nel solco della tradizione per il marchio americano di ...L'attrice ha raccontato a Vanity Fair il lavoro che da più di dieci anni sta svolgendo nel Marvel Cinematic Universe.