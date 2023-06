Avellino città “plastic free” | l’appello di Di Gisi | “Rilanciamo il nostro appello”

(Di lunedì 26 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNel 2019 advenne dichiarata l’emergenza climatica, nella stessa delibera si parlava dicome, un obiettivo che ad oggi non è stato ancora raggiunto. Da oltre un anno Legambiente, chiede al comune didi fare dei passi avanti su questa tematica iniziando dapprima dal limitare l’utilizzo dellaa nelle strutture comunali, comprese le mense scolastiche, per poi regolare l’utilizzo dellaa monouso all’interno delle manifestazioni comunali con un regolamento per le manifestazioni ecosostenibili, e in questo caso l’utilizzo di prodotti bio sarebbe solo uno dei parametri. “il...

Prosegue la crescita della rete dei TrenDevice Store : dopo Milano, Bologna,e due punti vendita a Roma, TrenDevice è pronta ad accoglierti anche a Torino , in via San ... presente nelle.... Nel 2019 advenne dichiarata l'emergenza climatica, nella stessa delibera si parlava dicomeplastic free, un obiettivo che ad oggi non è stato ancora raggiunto. Da oltre un anno Legambientechiede al comune didi fare dei passi avanti su questa tematica .... Emergenza furti ad. Almeno tre i colpi messi a segno in appartamenti di via Carducci, via De Renzi e via ...le villette in periferia ora viene preso di mira anche il centro. L' ...