Auto-prototipo esplosa in tangenziale a Napoli | morta la ricercatrice Maria Vittoria Prati

(Di lunedì 26 giugno 2023) È66enne del Cnr che guidava l'mentre percorreva ladivenerdì 23 giugno. La donna aveva riportato gravi ustioni su tutto il corpo ed è deceduta dopo quattro giorni di ricovero nel Centro Grandi ustioni dell'ospedale Cardarelli, dove era stata trasportata dopo l'incidente. Resta ricoverato in gravi condizioni Fulvio Filace, 25enne laureando in Ingegneria Meccanica all'Università Federico II e tirocinante al Cnr: anche lui si trovava nel veicolo realizzato nell'ambito di un progetto sperimentale per la conversione delleconvenzionali in veicoli ibridi-solari.