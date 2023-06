Auto esplode in strada | è elettrica

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 26 giugno 2023) Una ricercatrice del Cnr di 66 anni e uno studente di 25 hanno quasi perso la vita in seguito all’improvvisa esplosione della vettura green su cui viaggiavano sulla tangenziale di Napoli. I due si trovavano a bordo di una Volkswagen Polo Tdi di quinta generazione, un prototipo convertito in ibrido-solare, rientrante in un progetto europeo di ricerca sull’ibridizzazione dei motori da rottamare in fase di test su. Prove che evidentemente non sono andate come previsto, e adesso le due persone sono ricoverate in gravissime condizioni al reparto grandi ustionati del Cardarelli di Napoli, con la donna che ha avuto la peggio riportando ustioni sul 90% del corpo. Adesso il Cnr ha avviato un’indagine interna per vederci chiaro su quelle che sono state le cause dell’incidente. Probabile anche l’apertura di un fascicolo da parte della Procura della Repubblica in seguito ...