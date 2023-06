Autista di bus ubriaco e drogato a Ciampino | stava per accompagnare dei bambini in gita

(Di lunedì 26 giugno 2023)per portare i piccoli alunni di una scuola dell’infanzia in, ma è stato trovato positivo all’alcol e alla droga. La polizia locale del comune diha fermato l’di un bus dopo aver avuto dei sospetti dovuti sulle sue condizioni, evidentemente inadatte allo svolgimento del proprio lavoro. L’è stato bloccato poco prima di mettersi al volante del mezzo perin. Nel corso dei controlli effettuati sulla vettura, gli agenti hanno ritrovato una bottiglia di birra semivuota nascosta al lato guida del bus. Inoltre, secondo quanto riporta Repubblica, nei controlli successivi, a cui l’uomo ha tentato di sottrarsi, è poi emerso che il conducente aveva anche assunto droghe che glino ...

L'delche stava transitando a Casal Palocco su via di Macchia Saponara ha confermato che la mamma di Manuel, alla guida della Smart, aveva messo la freccia . Lo ha scritto il gip: secondo ...L'uomo nascondeva, tra l'altro, al lato guida deluna bottiglia di birra semivuota. A nulla ... anche con la collaborazione dei genitori e della stessa scuola, senza turbare i bambini: l'...Lo riferisce agli inquirenti l'delche passava in quel momento su via di Macchia Saponara. L'uomo ha detto di aver visto la Smart che "azionava l'indicatore di direzione sinistro e ...

Ubriaco e drogato alla guida del bus: stop alla gita scolastica dei bambini dell'asilo RomaToday

Leggi su Sky TG24 l'articolo Incidente a Casal Palocco, fiaccolata per il bimbo morto. Youtuber in settimana dal gip ...Matteo Di Pietro, il Suv Lamborghini con lui al volante viaggiava a oltre 124 all'ora «immediatamente prima dell'impatto» con la Smart che ha causato la morte di ...