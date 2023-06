, di certo sono bravi e ce la faranno, ma con la speranza di non aver perso nessun obiettivo per strada. Il rischio resta quello. Sì, perchéaveva preso Sportiello, Kamada, Arnautovic e ...Ieri ha raccoltosocial per il compleanno: messaggi da Calabria, Giroud, Theo Hernandez, Daniele tanti altri. Alla fine della sfilata di foto, resta in testa un numero: non 10 ma 24. ...Può darsi che si inauguri uno stile nuovo e quindi nuovamente!!! Padovan ha straragione ... Che Pioli efossero in contrasto era evidente già da tempo. Pioli ha fatto un anno in tono ...

Auguri Maldini, leggenda del Milan: oggi è il suo 55° compleanno Pianeta Milan

Con una storia su Instagram postata poco dopo mezzanotte, Theo Hernandez ha inviato i suoi auguri a Paolo Maldini nel giorno del suo compleanno con il seguente messaggio: "Tanti ...In un intervista concessa a Fulvio Collovati per il canale YouTube fulvio collovati official, Beppe Bergomi ha parlato di Maldini e della sua uscita dal Milan, ecco quanto evidenziato da ...