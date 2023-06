(Di lunedì 26 giugno 2023)11 presentaanno delle novità interessanti che trasformano l'esperienza utente in maniera netta. Una delle ultime novità sono iin(chiamato in inglese Live Captions), in grado di trasformare in testo l'audio di qualsiasiriprodotto sullo schermo, senza dover trascrivere a mano i dialoghi o il contenuto del. Nella guida che segue vi mostreremo come mettere iautomatici per qualsiasiin11, grazie alla funzione che li genera automaticamente tramite riconoscimento vocale, illustrandovi come attivarli, come utilizzarli dal menu o dalla scorciatoia assegnata e come configurarli secondo le nostre necessità. LEGGI ANCHE -> Facilitare l'uso del ...

Attivare sottotitoli in tempo reale per ogni video in Windows 11 Navigaweb

Per attivare i sottotitoli in tempo reale, utilizza la scorciatoia da tastiera WIN + Ctrl + L. Puoi anche utilizzare il menu a comparsa di accessibilità Impostazioni rapide. Quando lo accendi per la ...