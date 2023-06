ATP Maiorca 2023 | risultati 26 giugno | Roberto Carballés Baena vince la prosecuzione con Ilya Ivashka

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 giugno 2023) Prosegue il primo turno del torneo ATP 250 di, che si completerà domani, quando scatteranno anche i primi match degli ottavi: non c’erano azzurri oggi in campo. Completato anche il match sospeso ieri al termine del secondo set: l’ibericobatte il bielorussoper 6-4 1-6 6-3. Il tedesco Yannick Hanfmann liquida l’argentino Pedro Cachin per 6-2 6-1, mentre l’australiano Jordan Thompson regola il transalpino Richard Gasquet con lo score di 6-3 6-4, infine il derby statunitense premia Christopher Eubanks, che batte il connazionale Alex Michelsen per 6-3 6-7 7-5. Il sudafricano Lloyd Harris piega lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles con lo score di 6-2 7-6, mentre il russo Roman Safiullin elimina il giordano Abedallah Shelbayh per 6-1 6-4, infine ...