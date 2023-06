Atp 250 Eastbourne 2023 | montepremi e prize money

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 giugno 2023) Ile ildell’ATP 250 di(Gran Bretagna), torneo di scena da lunedì 26 giugno a sabato 1° luglio sui campi in erba della cittadina inglese. Due gli azzurri al via ovvero Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato, in cerca di un risultato positivo per incamerare punti e fiducia in vista di Wimbledon. Non sarà un’operazione semplice. La testa di serie più alta, infatti, è lo statunitense Taylor Fritz, seguito dal connazionale Tommy Paul, dall’australiano Alex De Minaur e dall’argentino Francisco Cerundolo. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV Attenzione anche al cileno Nicolas Jarry, all’altro tennista a stelle e strisce Maxime Cressy e all’olandese Botic Van De Zandschulp, sempre pericolosi su questa superficie data l’incisività dei loro colpi. Menzione d’obbligo pure per ...