Atletica | Tortu | ‘coro anti-Juve? Cantato anche io | ci ho riso sopra | non c’è polemica da fare’

... lasciando indietro il gotha dell'europea, Polonia e Germania su tutte, ed annichilendo ... Larissa Iapichino seconda 6,83 nel salto in lungo, Filippoterzo 20,61 nei 200 metri piani, ......66, vento nullo), terzi per Filipponei 200 metri (20.61, v. - 1.3 m/s) e Yeman Crippa nei ... Una giornata storica per l'italiana, la Nazionale è campione d'Europa per la prima volta ...... nascondendo, magari, qualche controprestazione come quella diterzo su un 200 che doveva stravincere. Tre giornate da ricordare per un risultato che non avevamo mai ottenuto, ma l'...

Atletica, Filippo Tortu imballato sui 200 metri: 3° agli Europei a squadre, tempo preoccupante OA Sport

Il velocista azzurro, tifosissimo bianconero, sdrammatizza così la gaffe del brano trasmesso dagli altoparlanti dello stadio di Chorzow ...Cracovia, 26 giu. (Adnkronos) – “Il coro anti-Juve L’ho sentito e l’ho cantato anche io anche se sono gobbissimo…”. Queste le parole divertite dello juventino doc Filippo Tortu che sdrammatizza la ga ...