Atletica | Dt La Torre | “Jacobs continua a lavorare | è un uomo di grande forza”

(Di lunedì 26 giugno 2023) Antonio La, Dt azzurro dell’, ha rilasciato delle dichiarazioni su Marcelle sullo sfogo contro gli haters sui social: “La cosa più bella che ha fatto è stato quel post e solo undipuò fare una dichiarazione di questo genere. Sta lavorando step by step. Se uno pensa che un atleta che si fa un mazzo tutti i giorni si diverta a non gareggiare rientra nel nostro costume, quello di mettere un eroe in alto per vederlo precipitare. Qualcuno gode così, ma io vorreire aper lasciare un’che ha tanto futuro davanti”. SportFace.

Con 426,5 punti gli azzurri capitanati da Gianmarco Tamberi e guidati dal DT Antonio Lavincono quella che una volta si chiamava Coppa Europa, lasciando indietro il gotha dell'europea, ...Tre giornate da ricordare per un risultato che non avevamo mai ottenuto, ma l'italiana dai ... Attimi, per fortuna, mentre il commissario tecnico Laringraziava la famiglia dei tecnici di ...A Chorzow, in Polonia, è stato un dominio per gli azzurri dell'. La nazionale ha vinto, per la prima volta nella sua storia, gli Europei a squadre. E per i ragazzi del d.t. Antonio Laè un risultato storico. Da celebrare già in pista, sul podio. Con ...

Antonio La Torre: "La vittoria di tutta l'atletica italiana, Mennea sarà contento. Tamberi ci ha ispirato" OA Sport

Cracovia – Una storica vittoria quella dell'Italia dell'Atletica Azzurra. Arriva la Coppa Europa a Squadre dopo la cavalcata trionfale a Cracovia, nell'ambito anche dei Giochi Europei. L'Italia vince ...