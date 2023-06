Atalanta | l'Inter vuole 4 giocatori

Della commissione faranno parte: Luca Percassi (amministratore delegato dell'), Angelo Cappellini (legale dell'), Claudio Lotito (presidente della Lazio), Aurelio De Laurentiis (......', ma anche Bologna, Lazio e Napoli sono sulle sue tracce. Gli azzurri sono alla ricerca di un vice Meret, visto che Gollini non è stato riscattato e per il momento non c'è accordo con l'...... 22 Stefano Turati (Frosinone) Difensori: 12 Raoul Bellanova (), 20 Andrea Cambiaso (Bologna), 14 Giorgio Cittadini (Modena), 6 Matteo Lovato (Salernitana), 15 Caleb Okoli (), 3 Fabiano ...

QS - Anche Musso nei dialoghi Inter-Atalanta: l'argentino potrebbe rilanciarsi a Milano Fcinternews.it

Matteo Marani, presidente della Lega Pro, in occasione della conferenza stampa di presentazione della Integration League, spiega perchè Juventus Next Gen ed Atalanta U23 non saranno ...L'Atalanta tira le fila del mercato di Serie A, almeno per ciò che riguarda il reparto d'attacco. Il gioiello danese classe 2003 Rasmus Højlund, 22 gol complessivi nella sua stagione, e un valore pari ...