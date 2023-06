Atalanta | Højlund effetto domino per le punte 'italiane'

In caso di partenza di Osimhen si pensa al danese. attaccante prodigio dell'. Diversi sono i candidati al post Kim, Kevin Danso del Lens è in pole per il momento, ma occhio anche ad ...Commenta per primo Il noto procuratore sportivo Oscar Damiani, intervistato dal Corriere della Sera Bergamo , ha un suggerimento per il mercato dell': 'Højlund, Koopmeiners e Scalvini, sono tutti e tre fortissimi, è normale che adesso gli altri se ne siano accorti e siano super richiesti. Il club bergamasco li cederà solo a cifre ...Commenta per primo Il mercato dell'attacco dell'ruota tutto attorno a Højlund, ricercato da mezza Premier . Sulla punta danese pendono, minimo, 60 milioni di euro che potrebbero permettere alla dirigenza orobica di chiudere il ...