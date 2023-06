Atalanta | Hojlund effetto domino per le punte 'italiane'

Rasmus, giovane bomber dell'- Calciomercato.itInfine, Beto e Dia, due attaccanti finiti nei taccuini di Mantovani e Micheli, hanno segnato rispettivamente 10 e 16 reti in Serie A in ...... ADL resta fiducioso ma intanto si guarda anche attorno, in cerca di un eventuale sostituto nel caso in cui arrivasse un'offerta monstre per Osimhen, dai 150 milioni a salire:dell'e ......dell'accostati a determinate squadre è un contesto ormai abitudinario, specialmente quando si è in pieno periodo calciomercato. Tanto per fare qualche nome Scalvini, Koopmeiners,, ...

Atalanta, senti Damiani: "Meglio tenersi Højlund, mentre Musso..." Calcio Atalanta

Osimhen tra rinnovo e addio: il Napoli deve tutelarsi con un sostituto. C'è solo un calciatore pronto a prendere il suo posto.Osimhen è considerato perfetto per il gioco verticale di Klopp: in attesa di un’offerta del Liverpool, De Laurentiis prosegue nella trattativa per il rinnovo di contratto del nigeriano ...