Assunzioni | il Comune pronto a selezionare altri 50 profili | ma dei 1300 “sabotatori” nessuna notizia

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 26 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIl lungo incartamento allegato al bilancio di previsione che mercoledì arriva in Consiglio comunale ad Avellino (giovedì in seconda convocazione qualora non si dovesse raggiungere il numero legale) con il via libera scontato in luogo dei numeri politici nella maggioranza del sindaco Gianluca Festa, spicca anche il nuovo treno delle. L’allegato è quello del piano di fabbisogno che, dopo le prime 60previste per l’anno 2022, per il 2023 ne prevede50. Tra irichiesti spiccano dieci nuovi Vigili Urbani per dare almeno un pò di respiro ad un Comando che da anni soffre la cronica carenza di personale tra pensionamenti e unità mai sostituite. Ancora più in affanno Palazzo di città che con la condizione di pre-dissesto finanziario per anni non è riuscito a ...