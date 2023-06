(Di lunedì 26 giugno 2023) In casa Mlan circola da mesi il nome di- Savic: il centrocampista serbo è uno dei pallini di Pioli per il mercato estivo. In stagione, con la Lazio, si è reso protagonista con 9 gol e 8 ...

In stagione, con la Lazio, si è reso protagonista con 9e 8in 36 presenze: guarda il meglio in ......mancato in casa Juve: Capello, lanciato da Spinosi, si fa ipnotizzare da Clark; Anastasi colpisce una clamorosa traversa, tutto solo da pochi metri; Spinosi da due passi non concretizza l'...Soprattutto è una garanzia alla voce: Mauro Icardi, rilanciatosi in Turchia con i suoi 22e 7nell'ultima stagione vissuta con la maglia del Galatasaray , è tornato nel mirino del ...

Assist, gol e grandi giocate: Milan, ecco perché Milinkovic può essere l'innesto giusto La Gazzetta dello Sport

Conduzione palla al piede di Cristiano Ronaldo, colpo di tacco smarcante per il Pipita Higuain che deposita nel sacco come sa fare lui. Il Goal of The Day è di Gonzalo Higuain.L'esterno dell'Empoli, protagonista sul mercato, diventa mattatore anche all'Europeo con gli azzurrini di Nicolato ...