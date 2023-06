In ambitoRC, l'Italia si conferma più cara rispetto agli altri Paesi , trend che emerge dall'ultima Relazione Annuale Ivass (dati 2021), secondo cui nel nostro Paese si paga circa il 27% ...NUOVO SERVIZIO Calcola il tuo preventivo online per l'della tua, moto e motociclo Scopri di ...che sono da intendersi riconosciuti in capo a tutte le imprese diche esercitano l'r.c.nel territorio della Repubblica italiana, individuate dall'IVASS in base ...

Con Rastreator.mx scegliere l'assicurazione auto è facile e semplice CercAssicurazioni

Assicurazione RC auto, l’Italia è la più cara d’Europa. Analisi dell’Osservatorio Assicurativo di Segugio.it sulla Relazione Annuale Ivass.Un nuovo sistema di rilevamento tramite telecamera è stato appena introdotto nel Codice della Strada. Si rischiano multe fino a 3.500 euro.