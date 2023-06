Assegnazioni provvisorie docenti 2023 | punteggio per le sole esigenze di famiglia? Quale la prima preferenza?

... onde verificare il numero di docenti di Diritto impiegati / richiesti per il buon funzionamento dell'amministrazione scolastica, soprattutto in ragione delle imminenti. In ...docenti [LO SPECIALE]: domanda fino al 5 luglio, AGGIORNATO con VIDEOTUTORIAL "Tutti i passaggi per non sbagliare" Le operazioni, come leggiamo nella nota succitata, ...... onde verificare il numero di docenti di Diritto impiegati / richiesti per il buon funzionamento dell'amministrazione scolastica, soprattutto in ragione delle imminenti. In ...

Assegnazione provvisorie docenti 2023, ricongiungimento al genitore: no convivenza. Cosa allegare alla domanda e come conoscere i posti disponibili Orizzonte Scuola

Le operazioni di assegnazione provvisoria e utilizzazione a.s. 2023/24 si svolgono secondo le disposizioni del prorogato CCNI 2019/22. Ciò, in virtù dell’intesa sottoscritta il 13 giugno u.s. da MIM e ...Illustriamo di seguito come compilare la domanda di assegnazione provvisoria per la scuola primaria, da parte dei docenti già di ruolo, tramite Istanze Online, indicando cosa inserire in ciascuna ...