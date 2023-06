Ascolti tv e dati Auditel 25 giugno | domina Blanca su Rai 1 | GialappaShow ai piedi del podio Bene Summer Hits

dell'access prime time .tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 25 giugno: vince Blanca. Ecco idella prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo ...Sono questi in sintesi idella straordinario evento di solidarietà "Italia Loves Romagna" che ... Il picco diè stato registrato alle 22.44 con Bocelli che interpreta "Con te partirò" ...DayTime Pomeriggio, idel 25 giugno 2023 RAI 1 Domenica In: 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00 %. Top Dieci : 0.000.000 di spettatori con il 0.00 % di share. Canale 5 Beautiful :...

Ascolti tv e dati Auditel sabato 24 giugno: palinsesto sconvolto da news su Russia, vola Italia Loves Romagna Virgilio Notizie

Gli ascolti tv di domenica 25 giugno 2023: chi ha vinto tra Blanca, la fiction in replica su Rai Uno, e Sergente Rex in onda su Canale5 ...Esordio boom per ascolti su Rai 2 del Tim Summer Hits: ottimi numeri per Nek e Andrea Delogu, ecco i dati ...