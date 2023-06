Ascolti TV | Domenica 25 Giugno 2023 Ottimo il Summer Hits 14 4% che tallona Blanca 14 7% Sergente Rex 11 4%

(Di lunedì 26 giugno 2023)Nella serata di ieri,25, su Rai1 la fiction in replicaha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5Rex ha ottenuto un ascolto medio pari a .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2ha raccolto .000 spettatori con il %. Su Italia1 Emigratis – La Resa dei Conti ha intrattenuto .000 spettatori con l’% di share. Su Rai3 Kilimangiaro Estate – Il viaggio che verrà ha raccolto davanti al video 000 spettatori (%). Su Rete4 Quarta Repubblica Speciale è stato visto da .000 spettatori con il % di share. Su La7 Una Giornata Particolare ha interessato .000 spettatori con il %, nella prima parte, e .000 spettatori con il % nella seconda parte. Su Tv8 GialappaShow è stato seguito ...

Rimarrebbe ovviamente intoccabile il consueto appuntamento del giovedì , a sfidare a suon diCorrado Formigli e il suo Piazzapulita su La7, mentre per il raddoppio si parla della...tv di25 giugno 2023 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. " Blanca " contro " Sergente Rex ". Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera,25 giugno 2023 ...La prima stagione è composta da 9 episodi, che hanno ottenuto ottimisia sul network ...dal 26 al 30 giugno 2023 Martina Pedretti - 23 Giugno 2023 Terra Amara anticipazioni25 giugno ...

Ascolti tv domenica 25 giugno: chi ha vinto tra Blanca e Sergente Rex Fanpage.it

Le ultime indiscrezioni parlano di un doppio appuntamento per un altro talk show nella prima serata della domenica di Rete 4 dopo Quarto Grado ...Gli ascolti tv di domenica 25 giugno 2023: chi ha vinto tra Blanca, la fiction in replica su Rai Uno, e Sergente Rex in onda su Canale5 ...