Ascolti TV | dati Auditel di ieri | domenica 25 giugno 2023

(Di lunedì 26 giugno 2023)TV: idei programmi più visti di25, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction in replica Blanca ha totalizzato 2164 spettatori (14,65% di share); su Canale5 Sergente Rex si è portata a casa 1597 spettatori (share 11,42%). Su Italia1 lo show Emigratis – La resa dei conti ha ottenuto 440 spettatori (3,64%); su Rai2 il programma musicale Tim Summer Hits ha totalizzato 2001 spettatori (14,37%), mentre su Rai3 il programma Kilimangiaro – Il viaggio che verrà ha intrattenuto 713 spettatori (4,97%). Su Rete4 il film Ocean’s Eleven ha realizzato 509 spettatori (3,73%), infine su La7 il documentario Una giornata particolare ...

tv domenica 25 giugno: idei tg Nella sfida tra i vari telegiornali - tornati ora alla programmazione regolare dopo lo stravolgimento dettato dalla morte di Berlusconi - per quanto ...dell'access prime time .tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 25 giugno: vince Blanca. Ecco idella prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo ...TV di domenica 25 giugno 2023 : ieri il palinsesto della prima serata ha offerto fiction, musica dal vivo, film, documentari e attualità. Ecco iauditel delle principali reti generaliste ...

Ascolti tv e dati Auditel 25 giugno: domina Blanca su Rai 1, GialappaShow ai piedi del podio. Bene Summer Hits Virgilio Notizie

Ascolti tv ieri domenica 25 giugno 2023: vince Blanca su Rai Uno, molto bene Summer Hits su Rai Due che fa meglio del film Sergente Rex andato in onda su Canale 5.Gli ascolti tv di domenica 25 giugno 2023: chi ha vinto tra Blanca, la fiction in replica su Rai Uno, e Sergente Rex in onda su Canale5 ...