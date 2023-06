(Di lunedì 26 giugno 2023) In Serie B cambio in vista tra i pali dell', che haildel Benevento, Alberto Paleari per il dopo Leali.

Commenta per primo In Serie B cambio in vista tra i pali dell', che hail portiere del Benevento, Alberto Paleari per il dopo Leali.L'haViali reduce dalla salvezza con il Cosenza. Fra le retrocesse dalla serie A l'unica conferma è quella di Ballardini alla Cremonese. Grosso o Farioli per la panchina della Sampdoria,...Per fare questo abbiamoun luogo simbolico come l'Officina di Trenitalia di Ancona dove un ... di ricollegare i grandi e piccoli centri, la costa e l'entroterra daPiceno fino ad Urbino ...

Ascoli: scelto il nuovo portiere | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Ascoli.- Un pomeriggio all’insegna della prevenzione e della condivisione per fare fronte comune su un tema estremamente attuale come la fragilità, legato a doppio filo ai tentativi di truffa e raggir ...Cna Picena: ''Fragili al sicuro'', grande successo per l’incontro dedicato alla prevenzione di truffe e raggiri - picenotime.it - IT ...