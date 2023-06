Artigiani | protagonisti della transizione ecologica

Leggi su formiche

(Di lunedì 26 giugno 2023) In questo primo scorcio del nuovo millennio sta sempre più assumendo importanza il ruolo di “presidio di manutenzione” che le imprese artigiane hanno sui territori. “Un presidio di lavoro” minuto, disponibile sempre e dovunque, che genera sicurezza e continuità per tutti coloro che ne usufruiscono, siano essi cittadini, imprese, amministrazioni pubbliche. Si aggiunge ad un altro ruolo che queste imprese svolgono: protagoniste di quella produzione manifatturiera che genera il made in Italy e che è più riconosciuto e apprezzato all’estero: “Stile, creatività, ancoraggio territoriale, accuratezza e precisione, innovazione nella tradizione”. Sono questi i due pilastri che permettono alle imprese artigiane di guardare con una certa dose di ottimismo allain atto, in tutti gli aspetti e in tutti gli ambiti, presupposto per la ...