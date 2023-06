Arte & Cultura Roma – Largo Argentina | ultimati i lavori | è tornata nuovamente accessibile al pubblico l’Area Sacra

(Di lunedì 26 giugno 2023) La storia millenaria deldisi offre alcon un nuovo percorso, che per la prima volta consente di accedere al sito e visitarlo in modo sistematico, leggendone le fasi di vita dall’età repubblicana attraverso l’epoca imperiale e medievale, fino alla riscoperta avvenuta nel secolo scorso con le demolizioni degli anni Venti. I, condotti sotto la direzione scientifica della Sovrintendenza Capitolina ai Benili, sono stati resi possibili grazie a un atto di mecenatismo da pdella Maison Bulgari. La maestosità dei resti dei templi delsi può ora cogliere a distanza ravvicinata, apprezzandone i dettagli, le fasi costruttive e i materiali, camminando allo ...

È in grado di cogliere la differenza tra un manufatto di prestigio, unico nel suo genere, e un pezzo d'o di arredamento che può soddisfare nella forma, ma che è prodotto altrove', dichiara ...... inserire la tutela dell'ambiente in costituzione o iscrivere l'del pizzaiolo napoletano come patrimonio culturale dell'Unesco. A 15 anni di distanza l'anniversario viene celebrato con un ...Basato sulla vita e le opere di Jean - Baptiste Poquelin, insemplicemente Molière, lo spettacolo è un omaggio non solo al grande autore francese, ma anche e soprattutto alle arti del ...

"Artè Rovigo" la città trasformata in una vetrina d'arte Rovigo IN Diretta

Nelle sale le opere provenienti dal Museo Kröller-Müller verranno presentate in dialogo con una selezione di oltre trenta edizioni originali di libri e riviste d'arte lungo tutto il percorso di mostra ...Professioni Giustizia tributaria, De Lise (commercialisti): con riforma importante cambio di passo - CorriereQuotidiano.it - Il giornale delle Buone Notizie ...