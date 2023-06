Arsenal | tutto pronto per l’annuncio di Havertz… e la storia di Jorginho

Havertz è pronto alla sua nuova avventura con l'e nei prossimi giorni verrà ufficializzato e intanto Jorginho posta la prima foto Havertz è pronto alla sua nuova avventura con l'e nei prossimi giorni verrà ufficializzato e intanto Jorginho posta la prima foto. Il centrocampista italiano è andato al matrimonio dell'attaccante tedesco e ha ...... peril sostegno che ci hanno dato in ogni partita, in ogni competizione e sia in casa che in ... In scadenza con i Blancos , dopo esserci tornato in seguito al prestito all', ha deciso di ...A Marca: "Ci credevamo, poi ci sono stati tre o quattro infortuni importanti esi è complicato. Non siamo riusciti a superare i problemi"'s Spanish manager Mikel Arteta reacts during the UEFA Europa League Group A football match betweenand Bodoe/Glimt at ...

Settimana caldissima in casa Juve e giorni decisivi per decidere il futuro di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese deve, obbligatoriamente, dare in questi giorni la risposta alla Juventus. Il 30.Il tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Marca. Di seguito le sue parole.