In scadenza con i Blancos , dopo esserci tornato in seguito al prestito all', ha deciso di prolungare il suo contratto con un nuovo quadriennale . Fin qui con il Real ha disputatopartite, ...In scadenza con i Blancos , dopo esserci tornato in seguito al prestito all', ha deciso di prolungare il suo contratto con un nuovo quadriennale . Fin qui con il Real ha disputatopartite, ...I parigini valutano il giocatore 200 milioni, il Real ne offre. La forbice è ampia ma la ... Il centrocampista sembra in uscita dall', che ha ricevuto un'offerta importante dall'Arabia ...

Arsenal: 120 milioni di euro per due colpi sul mercato Calciomercato.com

Il Manchester City è in pressing su Rice, unna sfida di mercato con l'Arsenal pronta a regalare sorprese e colpi di scena ...L'Arsenal è vicino a chiudere l'accordo con il West Ham per Declan Rice, accollandosi un investimento di oltre 100 milioni di sterline (116 milioni di euro) per il 24enne centrocampista, che ne farebb ...