Arnold Schwarzenegger | la figlia Katherine svela | Mi lasciava a scuola con l' Hummer | ero mortificata

(Di lunedì 26 giugno 2023) Laha ricordato quando implorava il padre di accompagnarla acon il semplice mini-van. Nel corso di una recente intervista radiofonica,maggiore di, ha ricordato quando il padre l'accompagnava ada piccola a bordo di un. Quando l'intervistatore ha chiesto acome fosse stato crescere con un padre così importante, stiamo parlando di Terminator in persona, la ragazza, oggi 33enne, ha risposto: "Ricordo che l'unico momento in cui mi sono resa conto che era diverso, era quando mio padre ci accompagnava acon unsenza finestrini, senza porte e senza tetto, e io ero ...

Nel corso di una recente intervista radiofonica, Katherine, figlia maggiore di, ha ricordato quando il padre l'accompagnava a scuola da piccola a bordo di un Hummer. Quando l'intervistatore ha chiesto a Katherine come fosse stato crescere con un padre così ...Buon sangue non mente, soprattutto se la genetica è quella di: Joseph Baena è ancora all'inizio ma la sua carriera sembrerebbe già in ascesa grazie alla fisicità e alla propensione ai ruoli d'azione come il padre. Baena, che condivide con ...Ad annunciare questa new entry nel cast di Stranger Things 5 è statodurante l'evento Tudum 2023, durante il quale Netflix ha comunicato tutte le principali novità relative ai ...

Commando, il finale del film con Arnold Schwarzenegger rovinato "per colpa di Sylvester Stallone" Movieplayer

La figlia ha ricordato quando implorava il padre di accompagnarla a scuola con il semplice mini-van. Nel corso di una recente intervista radiofonica, Katherine Schwarzenegger, figlia maggiore di Arnol ...Joseph Baena è il figlio di Arnold Schwarzenegger e si vede: l'attore mostra già molte somiglianze fisiche con il padre e non solo!