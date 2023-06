Ardea | in arrivo le Guardie volontarie ambientali

(Di lunedì 26 giugno 2023)– Lesono pronte a entrare in servizio. Nei giorni scorsi, infatti, è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune die il Corpo della “Guardia Nazionale Ambientale”, che sarà impegnato per le attività di controllo del territorio e di contrasto all’abbandono rifiuti. “Nel nostro Comune sono inle, pronte a effettuare un controllo capillare del territorio al fine di contrastare l’indiscriminato abbandono dei rifiuti e il littering, ossia il crescente malcostume che vede i piccoli rifiuti gettati o abbandonati con noncuranza nelle aree pubbliche invece che negli appositi contenitori” – dichiara il Vice Sindaco e Assessore all’Ambiente, Lucia Anna ...

