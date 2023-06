Nella stessa newsletter in cui ha parlato anche diWatch Ultra 2 in arrivo in, il popolare giornalista di Gurman Mark Bloomberg si è anche soffermato su un altro prodotto svelato di recente dal gigante di Cupertino e che sta provocando ...Un nuovoWatch Ultra e l'iPhone 15 saranno i prodotti di punta chelancerà questo, secondo un'anticipazione dell'agenzia Bloomberg. La società di Cupertino sta iniziando a lavorare anche su Vision Pro di seconda generazione, e su un modello di fascia ......collisione con l'ultima versione del servizio di messaggistica pure presente sull'App Store. ...chiarire che non si registrano problemi per iPhone antecedenti alla generazione lanciata in...

Apple, in autunno lancio di nuovo Apple watch e iPhone 15 Agenzia askanews

Nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On”, Mark Gurman di Bloomberg si lancia nelle sue previsioni, che di solito si dimostrano attendibili, sui prodotti Apple che… Leggi ...A quanto pare, alcuni test interi condotti da vari dipendenti Apple hanno mostrato un problema di non poco conto: il visore è troppo pesante.