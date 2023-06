Antonella Fiordelisi in vacanza al mare dopo la rottura con Edoardo Donnamaria | Scoppia la bufera sui social

(Di lunedì 26 giugno 2023) Oggi Notizie, influencer italiana molto nota sui, ha annunciato la fine della sua relazione con. Nel bel mezzo della pioggia di critiche degli haters,si è concessa una giornata di relax al, ma le sue fotohanno scatenato ulteriori polemiche. Molti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e setroverà di nuovo l'amore. Scopri di più leggendo l'articolo. Di cosa parliamo in questo articolo...annuncia la fine della relazione conViene criticata dai fan per essersi mostrata sorridente alpoche ore...

L'addio di Edoardo Donnamaria eAttraverso i socialha annunciato il suo addio a Edoardo Donnamaria , e non ha mancato di scagliare contro di lui alcune ...Edoardo Donnamaria esi sono lasciati (fino alla prossima riappacificazione). Dopo la conferma della rottura, si sono espressi in merito numerose persone. Edoardo Donnamaria ha fatto un torto ad ...Aggiornamenti sulla rottura tra Edoardo eè tornata single: è questa la notizia di Gossip che sta circolando dal 24 giugno. La ragazza ha ufficializzato la fine della ...

Mentre sabato Antonella Fiordelisi piangeva a dirotto per la fine della sua storia, Edoardo Donnamaria parlava della sua relazione in ...L'ultimo weekend di giugno è stato ricco di notizie drammatiche per il mondo vip. Scopriamo di quali si tratta.