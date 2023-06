Anticipazioni La promessa | la puntata di oggi | 26 giugno

(Di lunedì 26 giugno 2023) Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge “La” una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull’emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. “La” è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla di Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La(situato a Los Pedroches) decisa a vendicare la morte di sua madre e a scoprire dove si trova suo fratello minore. Scopriamo leLaLa: ladel 26Grazie a Jana, Manuel (Arturo Sancho, 33 anni) parteciperà alla competizione per la Coppa de los Pedroches. Ma Alonso e Cruz temono che il figlio non partecipi alla battuta di caccia tra nobili per salvare il ...

Ecco ledelle trame de La, in onda su Canale 5 dal 26 al 30 giugno 2023 alle 14:45. La nuova soap spagnola, trasmessa dal lunedì al venerdì, è ambientata a Cordova nel 1913. La trama ...Trame eSei Sorelle: Adela e German continuano a vedersi Nonostante lafatta a Donna Rosalia, Adela continuerà a vedere German . I due si incontreranno segretamente , ...La: Romulo promette a Pia di darle il suo sostegno Pia ha confessato a tutti di essere incinta e Petra , dopo che Cruz non l'ha licenziata , l'ha insultata pesantemente davanti ...

Le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa in programma dal 3 al 7 luglio 2023 su Canale 5 rivelano che Curro inizierà a notare un atteggiamento strano da parte di Cruz e non riuscirà a spieg ...Si sta programmando la XIV stagione di Don Matteo, che anche per quest’anno promette ampie sorprese per i propri fan. Il progetto dedicato alla nuova stagione della serie televisiva più longeva d’Ital ...