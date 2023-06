Annalisa Minetti racconta il suo periodo difficile

(Di lunedì 26 giugno 2023) In un'intervistailche sta attraversando. Le parole della cantautrice L'articolo proviene da Novella 2000.

ha annunciato di aver perso completamente la vista e ha svelato quali sarebbero le sue emozioni a tal proposito. Da annicombatte contro una malattia che l'ha ...Fra i testimoniali di Progetti del Cuore figurano nomi noti dello sport e dell'impegno sociale, tra cui, Beppe Signori e Andrea Devincenzi: esempi di persone vere, piene di passione, ...Da venerdì 16 giugno, è in radio e in digitale "Blu", il nuovo brano del rapper italo - nigeriano Fre con la cantautrice ed atleta paraolimpica. Prodotto da FRE e distribuito da The Orchard Music, "Blu" parla di un amore estivo tanto intenso da sconvolgere una vita, ma altrettanto effimero da svanire con il giorno. Il ...

Annalisa Minetti ha perso la vista: Ormai è nero totale. Un po' rosico ... Fanpage.it

Annalisa Minetti ha annunciato di aver perso completamente la vista e ha svelato quali sarebbero le sue emozioni a tal proposito.Annalisa Minetti in una intervista a La Verità: “Nero totale. L’oculista mi ha detto poco tempo fa che anche anatomicamente sto peggiorando. Rosico che non posso più vedermi, sia quando sono in tuta ...