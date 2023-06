Annalisa Minetti | la sua cecità peggiora | «è nero totale»

(Di lunedì 26 giugno 2023) La retinite pigmentosa che ha reso non vedentecontinua are, ma lei - come sempre - non lascia che sia la sua disabilità a definirla

negli anni ha collezionato una serie di successi che l'hanno resa famosa in diversi ambiti: nel 1997 ha partecipato a Miss Italia mentre l'anno successivo ha vinto sia la sezione ...ha annunciato di aver perso completamente la vista e ha svelato quali sarebbero le sue emozioni a tal proposito. Da annicombatte contro una malattia che l'ha ...Fra i testimoniali di Progetti del Cuore figurano nomi noti dello sport e dell'impegno sociale, tra cui, Beppe Signori e Andrea Devincenzi: esempi di persone vere, piene di passione, ...

Annalisa Minetti ha perso la vista: Ormai è nero totale. Un po' rosico che non posso più vedermi Fanpage.it

La cantante confessa di aver perso completamente l'uso della vista in una intervista a "La Verità" La cantante in questi anni aveva raccontato dei grandi passi in avanti che ha fatto grazie alla tecno ...Annalisa Minetti, 46 anni, ormai non ci vede più. Lo racconta lei in una lunga intervista a "La verità" di avere perso completamente l'uso della vista. Un tempo ...