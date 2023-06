Annalisa Minetti ho perso la vista non vedo più ormai è nero totale

(Di lunedì 26 giugno 2023) La cantanteconfessa di avercompletamente l’uso dellain una intera “La Verità”.confessa: “Nonpiù,”. La cantante in questi anni aveva raccontato dei grandi passi in avanti che ha fatto grazie alla tecnologia. Adesso, però, in una intera “La Verità” l’artista 46enne

non vede più . Lo sport nella sua vita e il senso dell'inclusione . Atleta e cantante: più forte delle avversità . Le speranze legate alle cellule staminali .non ...Per chi è abituato a vivere al buio, anche un piccolo spiraglio di luce può essere fonte di gioia. Così era per, cantante e atleta paralimpica, che perse la vista a diciotto anni a causa di una grave forma di retinite pigmentosa. La malattia le aveva fatto calare una sorta di velo sugli occhi: ...Leggi Anche'torna a vedere' grazie alla tecnologia: 'Non sarò più al buio' Nessuna vera guarigione quindi dalla retinite pigmentosa, la malattia cheha scoperto a 18 anni e che ...

Annalisa Minetti ha perso la vista: “Ormai solo nero totale” Corriere della Sera

Il dramma della cantante che ora ha perso la vista: “Nero totale” In una lunga intervista a La Verità la cantante Annalisa Minetti ha ...Quella di Annalisa Minetti non è una storia che può definirsi comune. A 18 anni scoprì di essere affetta da retinite pigmentosa e degenerazione maculare, ...