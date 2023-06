Annalisa Minetti | Ho perso completamente la vista | ormai è nero totale

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo 'Ormai è nero totale' 'Non vedo più, ormai è nero totale'. Lo ha rivelato, affetta da retinite pigmentosa e degenerazione maculare fin da quando aveva 18 anni. In un'intervista a La Verità la cantante 46enne, ex concorrente di Miss Italia e vincitrice nel ...La cantante 46enne confessa che oramai non vede neppure più le ombre Affetta da retinite pigmentosa e degenerazione maculare, sapeva che avrebbe totalmente perso la vistarivela che la sua malattia è molto avanzata . Affetta da retinite pigmentosa e degenerazione maculare, sapeva che avrebbe totalmente perso la vista , che il suo problema, scoperto a ..."Non vedo più".si racconta nel corso di una lunga intervista a La verità e rivela di aver perso la vista . La cantante ha ripercorso la sua carriera dagli esordi nelle piazze con il Karaoke di ...

Annalisa Minetti ha perso la vista: Ormai è nero totale. Un po' rosico che non posso più vedermi Fanpage.it

