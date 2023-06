Annalisa Minetti ha perso la vista | ' Ormai è nero totale | non posso più vedermi'

Quella dinon è una storia che può definirsi comune. A 18 anni scoprì di essere affetta da retinite pigmentosa e degenerazione maculare, malattie che l'avrebbero piano piano condotta alla ...La cantante: "La politica trascura chi soffre, vedi Bibbiano. Mi candidai, ma fu una fregatura. Il Cav Lo ammiravo molto".Nelle ultime ore, un annuncio drammatico disulla sua vista ha scosso profondamente i suoi numerosi fan. La talentuosa artista non è più in grado di vedere ...

Annalisa Minetti ha perso la vista: “Ormai solo nero totale” Corriere della Sera

«Non vedo più, ormai è nero totale». Lo rivela Annalisa Minetti, affetta da retinite pigmentosa fin da quando aveva 18 anni. In un’intervista a "La Verità" la cantante 46enne, ex Miss Italia e vincitr ...Non ci sono buone notizie per Annalisa Minetti: la sua vista è peggiorata molto, ecco che cosa ha detto nell'intervista a La verità ...