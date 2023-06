Annalisa Minetti ha perso la vista in toto | «Non vedo più è tutto nero»

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 26 giugno 2023) Un periodo difficile quello per Antonella: halacompletamente. A farlo sapere è stata lei inna in una interrilasciata a La Verità. Un tempo aveva dichiarato di vedere delle ombre, ora però è diventato "totale". A 18 anni ha scoperto di essere ammalata di retinite pigmentosa e degenerazione maculare, malattie che portano i soggetti sofferenti gradualmente alla cecità: "Un po' rosico, che non posso più vedermi. Sono come mi sento, oggi in tuta, e quando vado in tv vestita da gnocca. Ora non (, ndr) più,totale. L'oculista mi ha detto poco tempo fa che anche anatomicamente sto peggiorando, ma neanche me ne accorgo a questo punto (…) Mio padre mi ha sempre detto 'sarai tu la luce'. Faccio quel che ...