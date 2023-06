Annalisa Minetti e la retinite pigmentosa | “Mio padre mi ha sempre detto | sarai tu la luce”

(Di lunedì 26 giugno 2023), cantante e atleta paralimpica, si è raccontata nel corso di un’intervista a La Verità, condividendo con i lettori alcuni dettagli in merito al peggioramento della sua malattia, una forma diche le ha fatto perdere la vista all’età di 18 anni. La campionessa, nel corso della lunga carriera sportiva e professionale, non si è mai fatta scoraggiare dalla grave patologia, conquistando numerosi traguardi. “Un po’ rosico che non posso più vedermi”, ha commentato con grande ironia l’ex concorrente di Miss Italia in merito al nuovo stadio della malattia: “Sono come mi sento: oggi in tuta, e quando vado in tv vestita da gnocca”. Inizialmente, la patologia di, si era manifestata attraverso la comparsa di un velo che le offuscava la vista. ...

rivela: "Non vedo più, ormai è nero totale" E poi sul ponticello della pista ...L atleta paralimpica 46enne si rassegnata alla cecit : Un po rosico che non posso pi vedermi . Non vedo pi , nero totale : cosha annunciato la perdita della vista dovuta al peggioramento della retinite pigmentosa di cui soffre dall et di ...'Ho perso completamente la vista, ormai è nero totale':dà un doloroso annuncio, dopo la recente ...

Dopo una carriera di successo nel mondo dello spettacolo, inclusi il Karaoke di Fiorello, Miss Italia e il Festival di Sanremo, Annalisa Minetti ha parlato anche della sua esperienza in politica, in c ...A causa di alcune patologie agli occhi, Annalisa Minetti ha finito per perdere completamente la vista e lei stessa ha raccontato la sua drammatica esperienza.