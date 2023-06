Annalisa Minetti è cieca | ha perso la vista in modo definitivo | che malattia ha?

(Di lunedì 26 giugno 2023) Cheha? La donna è conosciuta per essere una cantante e per la sua cecità, ma cosa le è successo? In un’intera La Verità si è lasciata andare a una confessione. Purtroppo, la sua patologia è degenerativa e ci sarà poco da fare per la sua: “Nero totale. L’oculista mi...

Quella dinon è una storia che può definirsi comune. A 18 anni scoprì di essere affetta da retinite pigmentosa e degenerazione maculare, malattie che l'avrebbero piano piano condotta alla ...La cantante: "La politica trascura chi soffre, vedi Bibbiano. Mi candidai, ma fu una fregatura. Il Cav Lo ammiravo molto".Nelle ultime ore, un annuncio drammatico disulla sua vista ha scosso profondamente i suoi numerosi fan. La talentuosa artista non è più in grado di vedere ...

Annalisa Minetti ha perso la vista: “Ormai solo nero totale” Corriere della Sera

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...«Non vedo più, ormai è nero totale». Lo rivela Annalisa Minetti, affetta da retinite pigmentosa fin da quando aveva 18 anni. In un’intervista a "La Verità" la cantante 46enne, ex Miss Italia e vincitr ...