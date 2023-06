Annalisa ai Tim Summer Hits con lo stesso abito di Lady Gaga

(Di lunedì 26 giugno 2023) In occasione dei Timha indossato loche in passato abbiamo visto aL'articolo proviene da Novella 2000.

vestita come Lady Gaga L'outfit che la Scarrone ha sfoggiato sul palco delSummer Hits è stato commentato anche da Ema Stokholma che però non sembrerebbe aver colto la reference. Nel ...... Achille Lauro e Rose Villain,, Angelina Mango, gli Articolo 31, Elodie, Colapesce ... La seconda tappa diSummer Hits sarà Rimini, dove l'iconico piazzale Fellini, per il secondo anno ...... nel corso delle tre serate diSummer Hits in Piazza del Popolo a Roma, 70 cantanti. Tra questi, ci saranno: Achille Lauro e Rose Villain, Ana Mena, Angelina Mango,, Ariete, Arisa, ...

Annalisa ai Tim Summer Hits con lo stesso vestito indossato da ... Novella 2000

In occasione dei Tim Summer Hits Annalisa ha indossato lo stesso abito che in passato abbiamo visto a Lady Gaga ...La prima puntata del Tim Summer Hits paga lo scotto di andare in onda il giorno seguente al maxi-concerto Italia Loves Romagna. Con gli stylist in apparente sciopero, artisti più o meno noti cercano d ...