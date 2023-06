Andrea Delogu | la verità sull’infanzia a San Patrignano | tutti senza parole

Leggi su grantennistoscana

(Di lunedì 26 giugno 2023) Amatissima dal pubblico e con un lungo seguito di fan su Instagram,si lascia andare sui racconti d’infanzia: da non credere!, all’anagrafe Maria, è una poliedrica figura del mondo dello spettacolo italiano. Nata il 23 maggio 1982 a Cesena, ha intrapreso una carriera che spazia dalla televisione alla radio, dalla scrittura alla recitazione.è una personalità molto nota del mondo dello spettacolo ma in pochi conoscono la sua storia (Foto Instagram @) – grantennistoscana.itNegli ultimi anni gli spettatori hanno imparato a conoscerla sempre di più grazie alla sua conduzione di vari programmi come il “Prima Festival“, la striscia quotidiana che va in onda ...