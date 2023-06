Anarchici | Cospito scansa l’ergastolo | la Corte d’Appello di Torino lo condanna a 23 anni

(Di lunedì 26 giugno 2023) Alfredonon sconterà, come richiesto dalla Procura generale, ma trein più (23 invece di 20) rispetto allasubita in primo grado nell’ambito del processo per l’attentato alla ex-caserma allievi Carabinieri di Fossano del 2006. Lo ha deciso lad’assisedi, che ha aggiunto altri 9 mesi anche alla pena di 17inflitta in primo grado ad Anna Beniamino. Per lei l’accusa aveva chiesto 27e 1 mese. Perché le condanne diventino irrevocabili bisognerà probabilmente attendere il verdetto delladi Cassazione. Potrebbe farlo la Procura, dal momento che i legali del presunto terrorista si sono detti «assolutamente soddisfatti» del verdetto. In 1° grado ...

: nessuna prova che abbiamo messo ordigni Prima della decisione dei giudici,ha ... 'Glinon fanno stragi indiscriminate, non siamo lo Stato', ha sottolineato. 'In questo ...: nessuna prova contro noi"Non c'è nessuna prova che noi abbiamo piazzato gli ordigni a Fossano. Questo è un processo alle idee. Glinon fanno stragi indiscriminate, ...L'autodifesa dell'anarchico "Glinon fanno stragi indiscriminate , non siamo lo Stato - ha aggiuntodurante le dichiarazioni spontanee - in questo processo sono evidenti accanimento ...

Cospito condannato a 23 anni. Le parole prima della sentenza: “Gli anarchici non fanno stragi… Il Fatto Quotidiano

Alfredo Cospito condannato a 23 anni per la bomba alla scuola Carabinieri di Fossano. Pena ridimensionata in corte d'assise d'appello ...La Corte d'assise ha considerato per il militante anarchico insurrezionalista l'attenuante della "lieve entità": la procura aveva richiesto l'ergastolo ...