Ambiente | il sondaggio | il 46% degli italiani pronto a cambiare abitudini Ma restano dubbi sui risultati

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 26 giugno 2023) Glisono consapevoli della necessità della transizione green e dei suoi costi e, nei loro comportamenti quotidiani, già cercano di adottare buone prassi di tutela dell’. È il quadro che emerge da unIpsos realizzato per l’edizione 2023 del Salone della Csr e dell’innovazione sociale, che si svolgerà a ottobre. In quella occasione, all’università Bocconi di Milano, verrà anche presentata la versione integrale dell’indagine, della quale però sono già stati anticipati alcuni dati salienti. Gliconsapevoli di necessità e costi della transizione green Dallo studio, che ha preso in esame un campione di mille persone sopra i 16 anni, emerge che il 46%ad apportare cambiamenti al proprio stile di vita a beneficio ...