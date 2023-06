Altro che rafforzato | perché | messa in scena o no | Putin non ne esce bene

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 26 giugno 2023) Non ci pare proprio che sabato scorso, qualcuno, liberale o no, si sia messo a “tifare” per Evgeny Prigozhin, oppure abbia dato per certa, imminente o probabile la caduta di Vladimir(“il successo della rivolta resta al momento altamente improbabile”, scrivevamo sabato, prima dell’annuncio del ritiro della Wagner). Il punto era ed è un– e l’ha messo in evidenza Enzo Reale su Atlantico Quotidiano: indipendentemente dai motivi e dalle finalità che hanno spinto Prigozhin, e perfino dagli esiti, “il colpo inferto alla credibilità e alla tenuta del sistemaiano è di quelli da cui difficilmente un regime autoritario può uscire indenne”. Ciò che iiani non vedono Non un golpe in senso classico o una guerra civile, quella in corso sembra piuttosto una lotta intestina tra clan, alimentata dagli ...