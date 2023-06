Alto rischio di malattie infettive | Bassetti terrorizza tutti con l' inizio dell' estate

Leggi su iltempo

(Di lunedì 26 giugno 2023) Ci mancavano le zanzare. «C'è in questaun incrementoa proliferazionee zanzare che potrebbero trasmettereanche gravi, come la malaria». A fare il punto con l'Adnkronos Salute è Matteo, primarioPoliclinico San Martino di Genova. Letrasmesse dalle zanzare «hanno avuto un brusco incremento in Europa a causa dei cambiamenti climatici. Nel 2022, sono stati registrati 71 casi autoctoni di Dengue, 65 in Francia e 6 in Spagna. Picco anche di casi di West Nile con 1.133 casi e 92 morti, di cui più di 700 casi in Italia», ricorda. «Le zanzare non sono solo fastidiose - spiega l'infettivologo a proposito dei rischi ...