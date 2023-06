Almanacco del 26-06-2023 ore 07 | 30

(Di lunedì 26 giugno 2023)del giorno ed è martedì 20 giugno Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Colombano sacerdote di nome è la forma italianizzata del Francese e Gwen si dice così nome di origine Gallica e dall’etimologia sconosciuta il proverbio ci dice Peccato confessato e mezzo perdonato sono una pioggi lynel John Taylor Nicole Kidman Noi torniamo sulla terra e andiamo invece a fare tantissimi auguri a Giuseppe e Arianna buonissimo compleanno salutiamo Valentina Antonio Lorenzo Filiberto Alessandro buonissima giornata anche Massimo Buona giornata Viaggio nel tempo che ci porto in quel 20 giugno del 1214 l’università riceve il suo statuto è la più antica università del mondo anglosassone insieme a Cambridge tra i più prestigiosi d’Europa 20 giugno 1837 appena diciottenne sale sul trono britannico la regina Vittoria inizia l’epoca cosiddetta ...

Il 26 giugno è il 177° giornocalendario gregoriano. Mancano 188 giorni alla fine dell'anno. Santogiorno: oggi si venera San Virgilio, nato probabilmente a Trento, Vigilio dopo il ...Accadde oggi, l'giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato Eventi storici 841 " Battaglia di Fontenoy - en - Puisaye 1183 " Pace di Costanza: dopo la sconfitta nella battaglia di ...Accadde oggi, l'giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato Eventi storici 217 a. C. " BattagliaLago Trasimeno. Annibale distrugge l'esercito Romano comandato dal console ...

Almanacco di oggi domenica 25 giugno: dai fucili alla musica, così la Corea in 70 anni ha cambiato volto la Repubblica

Il 26 giugno è una data che ha visto svolgersi numerosi eventi storici, è associata a importanti santi e ha visto nascere alcune celebrità di spicco.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...