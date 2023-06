Allarme peste suina in Italia | situazione gravissima | primo caso in Lombardia

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 26 giugno 2023) Terribili notizie dalla, per quanto riguarda la. Ilè stato confermato: cosa si rischia. Letale per i maiali e per i cinghiali, laafricana chiamata anche Psa è arrivata in. Ilè stato confermato ine ha scatenato un enormein tutti gli allevatori di suini: la zona in cui è stata trovata la prima carcassa è quella di Torretta Bagnaria (Pavia), zona in cui viene prodotto il salame Varzi Dop.in: è(ilovetrading.it)Non ci sono mezzi termini per definire questa ...