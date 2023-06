Allarme in Italia | l’annuncio da brividi di Bassetti | “alto rischio di malattie”

(Di lunedì 26 giugno 2023) Come ogni estate l’zanzare fa sempre più preoccupare. A parlare è Matteo, primario diinfettive Policlinico San Martino di Genova: “C’è in questa estate un incremento della proliferazione delle zanzare che potrebbero trasmettereinfettive anche gravi, come la malaria”. Leggi anche: Zanzare, ecco cosa le fa allontanare: questo trucco funziona sempre Leggi anche:Nuovo virus terrorizza milioni di persone, ci sono già diversi morti: terribile annuncio diLeggi anche: Nuovo virus, l’di: “Fa paura”zanzare,diLe zanzare sono portatrici diinfettive, e come ci ricorda il Dott. ...

Picco anche di casi di West Nile con 1.133 casi e 92 morti, di cui più di 700 casi in', ricorda Bassetti.zanzare, triplicate nel 2023: "Ci aspettiamo più malattie e vittime" 'Le ...... una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso L'indice europeo Desi, l'scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora)competenze L'approfondimento PNRR ...Sarà un test, la prima prova di portata regionale indel sistema IT - Alert, messo a punto ... IT - Alert è un sistema dipubblico promosso dal Dipartimento della Protezione Civile che ...

Italia Under 21, è allarme: l'ombra del biscotto sulla qualificazione degli azzurrini, le combinazioni possibili Virgilio Sport

L’infettivologo: dalla Dengue alla Chikungunya, tenere alta l’attenzione sul rischio (alto) di malattie infettive ...Segnali oscuri per la ripresa in Italia: a sottolinearlo è Confindustria, che ha parlato di una crescita ostacolata soprattutto dalla debolezza dell'industria.