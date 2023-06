Allarme di Confindustria | Aumentano i segnali di indebolimento dell’economia | soprattutto nell’industria

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 26 giugno 2023) Si continuano ad accumularedi, specie per l’industria e le costruzioni, sebbene il +0,6% del Pil italiano nel 1° trimestre frutti una crescita già acquisita di +0,9% nel 2023. Fattori positivi sono il settore dei servizi che avanza, pur a ritmi più moderati, il prezzo del gas che resta basso, l’occupazione che continua ad aumentare (+0,2% in aprile), alimentando il reddito disponibile totale delle famiglie. L’inflazione lenta a scendere e i tassi in aumento, però, frenano consumi e investimenti, mentre la fiacchezza nei mercati di sbocco ferma l’export italiano. E’ quanto segnala il Centro Studinel bollettino Congiuntura Flash di giugno. Inflazione in calo ma i tassi in crescita frena consumi e investimenti L’inflazione scende lentamente ma i tassi in aumento frenano consumi e investimenti. E’ ...